Скрывался от следствия 30 лет: полицейские задержали обвиняемого в убийстве хабаровчанина

26 октября 2025 года мужчину наконец задержали и предъявили обвинение. По версии следствия, в 1995 году обвиняемый выстрелил в жителя Хабаровского района из ружья и убил его.
Сейчас хабарованин находится под стражей.
В краевой столице задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 30-летней давности. В феврале 1995 года в отношении него возбудили уголовное дело, однако расследование было приостановлено, потому как подозреваемый находился в розыске.
