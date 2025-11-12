Челябинский бизнесмен поставлял в больницы Курганской области опасное масло

ИП из Челябинска поставлял в курганские больницы масло с растительными жирами (архивное фото).
Бизнесмен из Челябинска неоднократно поставлял в больницы Курганской области сливочное масло от нескольких производителей. Лабораторные исследования семи проб масла выявили наличие растительных жиров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«ИП Вигандт А. В. (г. Челябинск) в 2025 году неоднократно поставлял в больницы Курганской области сливочное масло производителей ООО “Горизонт” (Брянская область), ООО “Молсбыт” (Брянская область), ООО “Сырная долина” (Курская область), ИП Звонарев В. А. (Ростовская область), ООО “Молоко-К “(Нижегородская область). От поставляемого масла были отобраны семь проб. Лабораторные исследования, проведенные в Челябинском филиале ФГБУ “ВНИИЗЖ”, показали во всех пробах наличие растительных жиров, что говорит о фальсификации продукции”, — рассказали в ведомстве.
Кроме того, растительные жиры могут быть опасны в виде трансжиров — жиров с измененной химической формулой, которые хуже усваиваются организмом. Это может привести к различным заболеваниям, например: сердечно-сосудистым (атеросклероз, инсульты); гормональным нарушениям; развитию сахарного диабета, ожирения, онкологических заболеваний.
По данным Россельхознадзора, с начала 2025 года в 93 из 178 проверенных социально значимых учреждений Курганской области (52%) обнаружили продукцию, не соответствующую требованиям. Проверка выявила, что 85,7% проб молочной продукции (масло, сыр) оказались фальсифицированными — в них также обнаружили растительные жиры. В Россельхознадзоре считают, что проблема возникает из-за недостаточного входного контроля со стороны должностных лиц социальных учреждений: они не проверяют ветеринарно-сопроводительные документы и не оценивают достоверность лабораторных исследований. В результате некачественная продукция попадает на стол детям, больным, пожилым.