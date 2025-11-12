Челябинский бизнесмен поставлял в больницы Курганской области опасное масло

По данным Россельхознадзора, с начала 2025 года в 93 из 178 проверенных социально значимых учреждений Курганской области (52%) обнаружили продукцию, не соответствующую требованиям. Проверка выявила, что 85,7% проб молочной продукции (масло, сыр) оказались фальсифицированными — в них также обнаружили растительные жиры. В Россельхознадзоре считают, что проблема возникает из-за недостаточного входного контроля со стороны должностных лиц социальных учреждений: они не проверяют ветеринарно-сопроводительные документы и не оценивают достоверность лабораторных исследований. В результате некачественная продукция попадает на стол детям, больным, пожилым.