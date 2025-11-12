Массовое ДТП с фурой стало причиной огромной пробки у Стригинского моста

Крупная пробка протяженностью около 4,5 километра образовалась на Стригинском мосту Нижегородской области из-за массового ДТП с фурой. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».
ДТП произошло утром 12 ноября. По сообщениям очевидцев, на трассе М-7 столкнулись фура и три легковушки. Авария привела к серьезным повреждениям одного из легковых автомобилей — у машины смят бампер и разбито лобовое стекло.
Пока информации о пострадавших нет. Дорожная обстановка усугублялась густым туманом, который наблюдался в регионе в утренние часы. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для проезда.
Ранее женщина пострадала в ДТП с отечественным автомобилем в Нижегородской области. Она шла вечером посередине проезжей части в темной одежде и наушниках. 18-летний водитель Lada не заметил пешехода и совершил наезд на нее.