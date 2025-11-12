В Красноярске высокопоставленный полицейский предстанет перед судом за взяточничество

Об этом сообщили в пресс-службе следственном управлении СКР по региону.
Следователи установили, что с января 2018 до сентября 2021 года полицейский получил от руководителя кредитного потребительского кооператива взятку в сумме 114 тыс. рублей. За это обвиняемый предоставлял на постоянной основе информацию из ведомственной базы данных.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере, за незаконные действия). Материалы дела были предоставлены сотрудниками регионального УФСБ РФ.
«В ходе следствия фигурант признал вину в совершении преступления, он содержится под стражей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе краевого следственного управления.
В связи с добровольным признанием о передачи взятки и сотрудничестве со следствием взяткодатель освобожден от уголовной ответственности.
Напомним, обвиняемый был задержан весной этого года.