В Кургане руководителя страховой компании обвиняют в хищении 14 миллионов рублей

Вторая схема касалась предоставления туристических услуг: получив от клиентов деньги за дорогостоящие путевки, женщина не оформляла их и распоряжалась средствами по своему усмотрению. Когда у одного из клиентов наступил страховой случай, выяснилось, что страхование не было оформлено, и он обратился в полицию. В ходе расследования правоохранители выявили и другие эпизоды противоправной деятельности. Общая сумма ущерба от ее действий составила более 14 миллионов рублей — более полутора миллионов из них связаны со страховыми схемами, а более двенадцати миллионов — с туристическими.