Жительница Севастополя получила 5 лет колонии за фейки о ВС РФ

Жительница Севастополя была взята под стражу, свою вину она полностью признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ее на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в Интернете.