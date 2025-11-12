Жительница Севастополя получила 5 лет колонии за фейки о ВС РФ

Жительница Севастополя получила пять лет колонии за публичное распространение фейков об использовании ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Республике Крым и Севастополю.
38-летняя женщина признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По данным следствия, летом 2024 года крымчанка разместила в публичном канале популярного мессенджера сообщения, которые содержат заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ.
Жительница Севастополя была взята под стражу, свою вину она полностью признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ее на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в Интернете.
Ранее мы писали, что 39-летняя жительница Севастополя осуждена за госизмену и вандализм. Женщина сотрудничала с представителем ГУР МОУ, который является администратором телеграм-канала, заведомо действующего против безопасности Российской Федерации. С апреля по ноябрь 2023 года фигурантка собирала сведения о местах дислокации ВС РФ в городе-герое, перемещениях боевых кораблей и авиации и передавала их в чат-бот указанного канала.