«Похищен, попал в ДТП». Милиция назвала версии, которые отрабатывают при поиске пропавшего мальчика под Березино

В Березинском РОВД обнародовали версии, которые отрабатываются при поисках пропавшего подростка Максима Зеньковича, пишет БелТА.
— Милиция отрабатывает различные версии: ребенок похищен, попал в ДТП, заблудился и не может сообщить о себе. Поиски Максима продолжатся, — прокомментировал начальник Березинского РОВД Вадим Конопацкий.
Также правоохранители сообщили, что на 12 ноября сотрудники милиции Минской области совместно с сотрудниками МЧС, лесхоза, представителями поисковых отрядов, а также волонтерами и гражданами продолжают поиски пропавшего мальчика.
Примерно в 10 утра 8 ноября, находясь в деревне Карбовское Березинского района, школьник уехал на синем велосипеде марки «Стелс» в неизвестном направлении и пропал.
В РОВД рассказали, что на утро 12 ноября за время поисков было отработано уже 2925 гектаров территории и 69 населенных пунктов, свыше 10 километров реки обследовали водолазы. В поисках мальчика на тот момент уже приняли участие свыше двух тысяч человек, задействовали более 300 единиц различной техники, в том числе спецтехники и десятков квадрокоптеров. В поисках задействовали более 10 поисковых собак.
— На данный момент совместно задействовано 116 единиц техники, 358 человек, множество квадрокоптеров, восемь водолазов, две поисковые собаки. Десятки оперативников отрабатывают криминальные версии, — пояснил начальник РОВД.
По информации поисковиков на 06.00 утра 12 ноября Максим еще не был найден. Поисковая операция проходит в круглосуточном режиме.