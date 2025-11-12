«Похищен, попал в ДТП». Милиция назвала версии, которые отрабатывают при поиске пропавшего мальчика под Березино

В РОВД рассказали, что на утро 12 ноября за время поисков было отработано уже 2925 гектаров территории и 69 населенных пунктов, свыше 10 километров реки обследовали водолазы. В поисках мальчика на тот момент уже приняли участие свыше двух тысяч человек, задействовали более 300 единиц различной техники, в том числе спецтехники и десятков квадрокоптеров. В поисках задействовали более 10 поисковых собак.