Во время скандала схватил нож: мужчина убил знакомую из-за ревности

В Саратове задержан мужчина по подозрению в убийстве знакомой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове заведено уголовное дело после убийства 48-летней местной жительницы. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на СУ СКР региона, главным подозреваемым стал 47-летний знакомый жертвы, ранее он уже был судим.

— По данным следствия, преступление произошло 8 ноября в квартире на улице Комсомольской. Пьяный мужчина, приревновав подругу, закатил скандал, во время которого несколько раз ударил ее ножом. Травм было так много, что потерпевшая скончалась на месте происшествия, — пишут журналисты.

Находившиеся в квартире свидетели сообщили о случившемся в полицию. Подозреваемый скрылся с места преступления, но спустя два дня, 10 ноября, был задержан. Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые экспертизы и следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии осудят двух мужчин, напавших на 15-летнего подростка.