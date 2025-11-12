Во время скандала схватил нож: мужчина убил знакомую из-за ревности

— По данным следствия, преступление произошло 8 ноября в квартире на улице Комсомольской. Пьяный мужчина, приревновав подругу, закатил скандал, во время которого несколько раз ударил ее ножом. Травм было так много, что потерпевшая скончалась на месте происшествия, — пишут журналисты.