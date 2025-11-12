Во время скандала схватил нож: мужчина убил знакомую из-за ревности

В Саратове заведено уголовное дело после убийства 48-летней местной жительницы. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на СУ СКР региона, главным подозреваемым стал 47-летний знакомый жертвы, ранее он уже был судим.
— По данным следствия, преступление произошло 8 ноября в квартире на улице Комсомольской. Пьяный мужчина, приревновав подругу, закатил скандал, во время которого несколько раз ударил ее ножом. Травм было так много, что потерпевшая скончалась на месте происшествия, — пишут журналисты.
Находившиеся в квартире свидетели сообщили о случившемся в полицию. Подозреваемый скрылся с места преступления, но спустя два дня, 10 ноября, был задержан. Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые экспертизы и следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.
