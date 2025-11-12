Ричмонд
В Омске пьяный 16-летний подросток устроил ночное ДТП

Подросток сел за руль отцовского «Фольксвагена» без ведома родителей.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном округе Омска в ночь на 12 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Около 2 часов ночи в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о столкновении автомобилей в районе дома № 26 по улице Омской.

По данным полиции, 16-летний подросток, управлявший автомобилем «Фольксваген Таурег», выехал с прилегающей территории на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Луидор». В результате аварии пострадавших нет, однако обе машины получили серьезные повреждения.

Выяснилось, что юный водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: анализ алкотестера показал 0,866 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Автомобиль он взял без разрешения — родители подростка в настоящее время находятся за границей.

«Фольксваген» помещен на специализированную стоянку. Материалы о происшествии переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения проверки и принятия процессуальных решений.

Ранее мы писали, что в Омске осудили трех юристов по делу о крупном мошенничестве.