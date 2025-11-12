В Омске пьяный 16-летний подросток устроил ночное ДТП

В Центральном округе Омска в ночь на 12 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Около 2 часов ночи в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о столкновении автомобилей в районе дома № 26 по улице Омской.