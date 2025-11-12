Ричмонд
Ночное ДТП в Кишиневе: Столкнулись два автомобиля — пострадал один из водителей и пассажирка такси

ДТП произошло в ночь на 12 ноября в Кишиневе на бульваре Траян.

Столкнулись такси Skodaпод управлением 27-летнего водителя и Alfa Romeo, которым управлял 19-летний парень.

Госпитализированы 19-летний водитель Alfa Romeo и 26-летняя пассажирка Skoda.

Обстоятельства аварии выясняет полиция.