Ночное ДТП в Кишиневе: Столкнулись два автомобиля — пострадал один из водителей и пассажирка такси

Столкнулись такси Skodaпод управлением 27-летнего водителя и Alfa Romeo, которым управлял 19-летний парень.
Госпитализированы 19-летний водитель Alfa Romeo и 26-летняя пассажирка Skoda.
Обстоятельства аварии выясняет полиция.
ДТП произошло в ночь на 12 ноября в Кишиневе на бульваре Траян.
