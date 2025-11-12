Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданин США признал вину в нападении на сотрудников воронежской колонии

Свои действия осужденный объяснил желанием остаться в местном СИЗО для получения посылок.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже 11 ноября завершилось судебное следствие по делу гражданина США Роберта Гилмана, напавшего на сотрудников исправительных учреждений. Американец, ранее осужденный на 8 лет колонии строгого режима, полностью признал свою вину и заявил о раскаянии.

Инциденты произошли, когда американца этапировали в колонию в Россоши. По словам обвиняемого, своим поступком он хотел добиться того, чтобы его оставили в воронежском следственном изоляторе, где ему удобнее получать посылки от родственников.

Центральный районный суд Воронежа завершил рассмотрение дела. Прения сторон назначены на 27 ноября, после чего будет вынесен приговор.