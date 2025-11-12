Без денег и душевой: женщина нарвалась на мошенника при ремонте дома

В Саратове заведено уголовное дело против 38-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при проведении ремонтных работ. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД.
— Потерпевшей оказалась 42-летняя жительница Волжского района. Она нашла по объявлению мастера, который предложил сделать вентиляцию и установить душевую кабину в ее частном доме. Стоимость работ составила 64,6 тысячи рублей, — пишут журналисты.
Мужчина приступил к работе, но вскоре пропал и перестал отвечать на звонки. Как выяснилось, полученные деньги он потратил на личные нужды. Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Ранее не судимый мужчина полностью признал вину, сейчас находится под подпиской о невыезде.
