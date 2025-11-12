Без денег и душевой: женщина нарвалась на мошенника при ремонте дома

Мужчина приступил к работе, но вскоре пропал и перестал отвечать на звонки. Как выяснилось, полученные деньги он потратил на личные нужды. Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Ранее не судимый мужчина полностью признал вину, сейчас находится под подпиской о невыезде.