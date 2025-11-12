В Омской области женщина забила знакомую поленом

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту смерти 56-летней жительницы Саргатского района, скончавшейся в больнице от полученных телесных повреждений. Дело расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
В ходе следственных действий установлено, что к преступлению причастна 65-летняя знакомая погибшей, которая задержана.
По данным следствия, 8 ноября в селе Тамбовка Саргатского района между женщинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемая нанесла потерпевшей несколько ударов поленом по голове. Полученные травмы оказались смертельными.
В настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.