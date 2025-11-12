В Новосибирской области произошло 105 ДТП с участием начинающих водителей

В Новосибирской области за 10 месяцев 2025 года произошло 105 ДТП с участием водителей, стаж управления транспортом которых не превышает двух лет. В таких авариях погибли 16 человек и еще 149 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.