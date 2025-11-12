Ричмонд
В Новосибирской области произошло 105 ДТП с участием начинающих водителей

В таких авариях погибли 16 человек и еще 149 получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области за 10 месяцев 2025 года произошло 105 ДТП с участием водителей, стаж управления транспортом которых не превышает двух лет. В таких авариях погибли 16 человек и еще 149 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

— Каждый водитель, независимо от стажа, должен соблюдать ПДД для своей безопасности и безопасности других участников. Особенно это касается новичков, которые только начинают свой путь на дорогах, — отметили в ведомстве.

Водителей призывают не превышать скорость, соблюдать дистанцию, всегда проверять обстановку на дороге по зеркалам перед маневрами, использовать ремень безопасности, не отвлекаться от дороги и регулярно проверять машину.