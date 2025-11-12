Милиция Бреста помогла жительнице Франции вернуть забытую на границе сумку с деньгами и драгоценностями

Как рассказали в милиции, в Московское РУВД Бреста обратилась гражданка РФ, проживающая во Франции. Она пояснила, что на территории РПТО «Варшавский мост» ее автомобиль отправили на досмотр. Время ожидания 32-летняя женщина со своим ребенком проводила в специально отведенном для этого месте. После завершения досмотра женщина продолжила путь в соседнюю страну, в спешке оставив на скамейке сумку с деньгами в сумме более 3 тыс. евро и драгоценностями стоимостью более 7,5 тыс. евро. Уже после пересечения белорусско-польской границы она заметила отсутствие своих вещей и в надежде получить помощь обратилась к нескольким гражданам. Но ее попытки остались тщетными. Спустя некоторое время, прибыв на место в Польше, она обратилась в РУВД Бреста.