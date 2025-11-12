Милиция Бреста помогла жительнице Франции вернуть забытую на границе сумку с деньгами и драгоценностями

Как рассказали в милиции, в Московское РУВД Бреста обратилась гражданка РФ, проживающая во Франции. Она пояснила, что на территории РПТО «Варшавский мост» ее автомобиль отправили на досмотр. Время ожидания 32-летняя женщина со своим ребенком проводила в специально отведенном для этого месте. После завершения досмотра женщина продолжила путь в соседнюю страну, в спешке оставив на скамейке сумку с деньгами в сумме более 3 тыс. евро и драгоценностями стоимостью более 7,5 тыс. евро. Уже после пересечения белорусско-польской границы она заметила отсутствие своих вещей и в надежде получить помощь обратилась к нескольким гражданам. Но ее попытки остались тщетными. Спустя некоторое время, прибыв на место в Польше, она обратилась в РУВД Бреста.
Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника, присвоившего сумку. Им оказался 36-летний индивидуальный предприниматель из Бреста. В беседе с милиционерами мужчина пояснил, что его автомобиль отправили на досмотр в пункте пропуска, когда он въезжал в Беларусь. Ожидая оформления брестчанин увидел на лавочке сумку и решил ее забрать. Приехав вечером домой и рассмотрев содержимое, он понял, что совершил глупость. А вскоре к нему в дверь постучали милиционеры. Общая сумма ущерба составила более Br37 тыс.
Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 205 УК.