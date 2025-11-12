В Подмосковье подросток на багги сбил двух женщин

Установлено, что вечером 11 ноября 13-летний подросток за рулем багги на участке автодороги в Рузском муниципальном округе, не имея при этом права управления транспортным средством, сбил на перроне автостанции двух женщин 1960 и 2006 годов рождения. В результате обе получили телесные повреждения и были госпитализированы.