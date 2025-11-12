Воронежец осужден на 2,5 года за нападение с ножом в супермаркете

Усмирить дебошира попытался один из посетителей магазина, однако это лишь усугубило ситуацию. Недовольный замечанием, воронежец достал нож и нанес мужчине удар в живот. Согласно экспертизе, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.