Воронежец осужден на 2,5 года за нападение с ножом в супермаркете

Центральный районный суд Воронежа вынес приговор местному жителю, устроившему резню в супермаркете «Магнит». Инцидент, произошедший 22 марта 2024 года, начался со ссоры мужчины с продавцом, которую он ударил по голове. Подробности рассказали в суде.
Усмирить дебошира попытался один из посетителей магазина, однако это лишь усугубило ситуацию. Недовольный замечанием, воронежец достал нож и нанес мужчине удар в живот. Согласно экспертизе, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд квалифицировал его действия по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия» и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.