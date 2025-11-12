Самарец лишился 2,8 млн рублей при покупке иномарки из-за рубежа

В Самаре 60-летний местный житель стал жертвой мошенников, пытаясь купить автомобиль. Он лишился 2,8 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
— На интернет платформе мужчина увидел объявление о продаже иномарок по выгодным ценам. Машины якобы перевозили из-за рубежа. Покупатель решил воспользоваться предложением, — рассказали в пресс-службе.
Продавец запросил полную оплату, сославшись на то, что автомобили закупаются оптом. Самарец проверил и перевел на аферисту 2 миллиона 800 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.
Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сейчас заведено уголовное дело. Напомним, в Самаре мошенники обманули пенсионеров и инвалидов на 10 млн рублей в 2025 году. Одна пенсионерка лишилась более 2 млн рублей из-за обмана аферистов, а другая отдала 421 млн рублей. В Тольятти 17-летний парень забрал у пенсионеров 2 млн рублей для мошенников.
Сотрудники полиции просят при поступлении подозрительных звонков прервать разговор, а при сообщениях — удалить их. Нельзя переводить деньги незнакомцам, озвучивать свои персональные данные, называть реквизиты банковских карт и приходящие на телефон коды.