Самарец лишился 2,8 млн рублей при покупке иномарки из-за рубежа

Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сейчас заведено уголовное дело. Напомним, в Самаре мошенники обманули пенсионеров и инвалидов на 10 млн рублей в 2025 году. Одна пенсионерка лишилась более 2 млн рублей из-за обмана аферистов, а другая отдала 421 млн рублей. В Тольятти 17-летний парень забрал у пенсионеров 2 млн рублей для мошенников.