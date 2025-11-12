Жилой дом в Иркутском районе загорелся из-за короткого замыкания теплопушки

Когда приехал первый экипаж экстренной службы, огонь с деревянного дома перешел на навес. Пламя уничтожило 145 квадратных метров. На пожаре никто не погиб и не пострадал. Масштаб происшествия усложнился тем, что женщина поздно заметила огонь.