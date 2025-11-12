Ричмонд
Жилой дом в Иркутском районе загорелся из-за короткого замыкания теплопушки

Огонь с деревянного дома перешел на навес.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жилой дом в Иркутском районе загорелся из-за короткого замыкания теплопушки. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, пожара произошел в садоводстве «Родник».

— Хозяйка постройки была на втором этаже, когда почувствовала задымление. Почувствовав, женщина вызвала спасателей и быстро вышла из дома, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Когда приехал первый экипаж экстренной службы, огонь с деревянного дома перешел на навес. Пламя уничтожило 145 квадратных метров. На пожаре никто не погиб и не пострадал. Масштаб происшествия усложнился тем, что женщина поздно заметила огонь.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что ДТП на перекрестке Ленина и Карла Маркса спровоцировало затор в центре областного центра.