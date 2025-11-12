Канализационный коллектор прорвало на ГКНС Костаная

«Сегодня в 19:38 на территории Главной канализационной насосной станции (ГКНС) в Костанае произошёл порыв на средней нитке напорного канализационного коллектора. В результате инцидента зафиксировано подтопление технологической площадки станции и прилегающей территории, включая участки садоводческого общества “Энергетик”, — сообщили в пресс-службе акима города.
По данным, на место прибыли специалисты ГКП «Костанай-Су». Для ликвидации последствий аварии были закрыты задвижки на основных узлах коллектора и открыт аварийный сброс для снижения давления в системе. Также организована работа дренажных насосов.
«На текущий момент поступление сточных вод из места порыва остановлено, подтопление локализовано. Ведется перекачка воды в аварийный резервуар и мероприятия по очистке территории. Работы по устранению последствий продолжаются силами оперативно-ремонтных бригад ГКП “Костанай-Су”. Угрозы для населения и функционирования системы водоотведения города нет», — отметили в акимате.
В низинных районах зафиксировано скопление сточных вод. В результате подтоплено 10 участков, эвакуирована семья из семи человек — двое взрослых и пятеро детей.
«Текущее состояние. Главная насосная станция работает в штатном режиме: поступление воды из места порыва устранено; подтопление локализовано, проводится перекачка в аварийный резервуар; работы по устранению последствий продолжаются силами оперативно-ремонтного персонала ГКП “Костанай-Су”. Ситуация находится под контролем. Создана рабочая группа для определения последствий аварии», — говорится в сообщении в среду.