Две девушки подозреваются в краже из брендового магазина в Братске

IrkutskMedia, 12 ноября. В Братске полицейские разыскивают двух девушек, подозреваемых в краже товаров из магазина брендовой одежды в центральном районе города. Как сообщили в МУ МВД России «Братское», к правоохранителям обратился администратор магазина с заявлением о пропаже вещей.