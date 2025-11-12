Две девушки подозреваются в краже из брендового магазина в Братске

IrkutskMedia, 12 ноября. В Братске полицейские разыскивают двух девушек, подозреваемых в краже товаров из магазина брендовой одежды в центральном районе города. Как сообщили в МУ МВД России «Братское», к правоохранителям обратился администратор магазина с заявлением о пропаже вещей.
Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и предположили, что к краже товаров могут быть причастны две девушки, попавшие в кадр.
Первая подозреваемая — девушка на вид 14−16 лет с рыжими волосами, среднего телосложения, ростом 150−160 см. Была одета в пуховик и ботинки черного цвета, светло-синие джинсы свободного кроя.
Вторая подозреваемая — девушка в возрасте 14−16 лет с тёмными волосами до плеч, среднего телосложения, ростом 160−165 см. Была одета в куртку с леопардовым принтом, ботинки черного цвета, темные джинсы свободного кроя.
Полицейские призывают разыскиваемых самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи объяснений.
Всем, кому что-либо известно о личностях и местонахождении данных лиц, просьба сообщить информацию по телефонам: 8 902 569 61 99, 8 983 695 12 38 или 02 (102 с мобильного).
