Два человека пострадали в ДТП в Дальнегорске. Полиция составила административное дело в отношении водителя, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Водитель автомашины Toyota Corolla Axio при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Mazda Titan, пользующемуся преимуществом. В результате автоаварии травмы получили водитель и пассажир Mazda (мужчины в возрасте 68 и 36 лет). Оба пострадавших были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать травм, опасных для жизни», — говорится в сообщении.
В отношении 40-летнего водителя Toyota составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.24. КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), ч. 3 ст. 12.14. КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения), ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ (повторное неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует).
Общая сумма штрафов может превысить 40 тысяч рублей. Также водителя могут лишить права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.
Напомним, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания небезопасных транспортных услуг в Находке. Отмечается, что водитель маршрутного автобуса во время перевозки пассажиров потерял контроль над транспортным средством и съехал в ливневую канаву. В результате инцидента пострадала двухлетняя девочка, находившаяся в салоне — ребёнок упал и получил травмы, потребовавшие медицинской помощи.