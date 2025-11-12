Два человека пострадали в ДТП в Дальнегорске

«Водитель автомашины Toyota Corolla Axio при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю Mazda Titan, пользующемуся преимуществом. В результате автоаварии травмы получили водитель и пассажир Mazda (мужчины в возрасте 68 и 36 лет). Оба пострадавших были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать травм, опасных для жизни», — говорится в сообщении.