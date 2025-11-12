Чиновник закупил непригодные для жизни квартиры в Павлодарской области

Прокуратура города Аксу установила факт приобретения 24 квартир, непригодных к проживанию. Эти квартиры предназначались для нуждающихся местных жителей.
На момент приобретения отделом строительства Аксу квартиры находились в недостроенном виде и не были готовы для проживания граждан. В результате преступных деяний экс-руководителя отдела строительства государству был причинен ущерб свыше 50 млн тенге.
Межрайонный суд Аксу приговорил чиновника к двум годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Судебный акт в законную силу еще не вступил.
По акту надзора выявленные нарушения были устранены. Очередников обеспечили долгожданным жильем.