Чиновник закупил непригодные для жизни квартиры в Павлодарской области

В Аксу закупили недостроенные квартиры для социально уязвимых слоев населения. За это экс-руководителя отдела строительства лишили свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Источник: Nur.kz

Прокуратура города Аксу установила факт приобретения 24 квартир, непригодных к проживанию. Эти квартиры предназначались для нуждающихся местных жителей.

На момент приобретения отделом строительства Аксу квартиры находились в недостроенном виде и не были готовы для проживания граждан. В результате преступных деяний экс-руководителя отдела строительства государству был причинен ущерб свыше 50 млн тенге.

Межрайонный суд Аксу приговорил чиновника к двум годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Судебный акт в законную силу еще не вступил.

По акту надзора выявленные нарушения были устранены. Очередников обеспечили долгожданным жильем.