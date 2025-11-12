Работодателя в Новосибирске оштрафовали за нарушение антикоррупционного закона

Прокуратура Первомайского района Новосибирска выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывшего государственного служащего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Руководитель коммерческой организации принял на работу гражданина, ранее служившего в полиции, но не направил уведомление об этом в УМВД России по Новосибирску, где тот ранее работал. Согласно закону, уведомление должно быть направлено в течение 10 дней.
Прокурор района внес представление директору и возбудил два административных дела — в отношении руководителя и юридического лица по статье 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего».
Суд назначил штраф: 20 тысяч рублей для директора и 100 тысяч для организации. Виновное должностное лицо также привлекли к дисциплинарной ответственности.