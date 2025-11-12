Ричмонд
В Ростове за разглашение гостайны осудили генерального директора водоканала

Руководитель водоканала в Ростове получил 1 год и 6 месяцев колонии-поселения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону генерального директора АО «Ростовводоканал» осудили за разглашение государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

— Ростовский областной суд назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии-поселения. Приговор еще не вступил в силу, — прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, руководитель предприятия несекретной почтой отправил в минЖКХ региона документы с информацией о критически важной инфраструктуре города. С поступившими сведениями ознакомился человек, не имеющий допуск к государственной тайне.

