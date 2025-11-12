Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге задержали мужчину за пропаганду РДК и призывы к терроризму

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который распространял в Сети инструкции и призывы к вступлению в запрещенные террористические организации. Ему грозит до семи лет заключения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге мужчину 1973 года рождения, который в интернете оправдывал терроризм и призывал граждан вступать в запрещенные организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Местный житель размещал в публичном доступе информацию, оправдывающую деятельность террористических организаций «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещен в РФ), и «Легион “Свобода России” (признан террористической организацией, запрещен в РФ).

По данным собеседника агентства, задержанный не только оправдывал их деятельность, но и призывал россиян активно им содействовать. Также он публиковал инструкции по вступлению в эти формирования.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о пропаганде терроризма, санкция по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.