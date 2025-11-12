В Петербурге задержали мужчину за пропаганду РДК и призывы к терроризму

Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге мужчину 1973 года рождения, который в интернете оправдывал терроризм и призывал граждан вступать в запрещенные организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Местный житель размещал в публичном доступе информацию, оправдывающую деятельность террористических организаций «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещен в РФ), и «Легион “Свобода России” (признан террористической организацией, запрещен в РФ).
По данным собеседника агентства, задержанный не только оправдывал их деятельность, но и призывал россиян активно им содействовать. Также он публиковал инструкции по вступлению в эти формирования.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о пропаганде терроризма, санкция по которой предусматривает до семи лет лишения свободы.