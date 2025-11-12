Ричмонд
В Самарской области чиновники разрешили складировать в лесу жидкие отходы

Чиновники незаконно размещали жидкие бытовые отходы в прудах-испарителях на землях лесного фонда в Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Нарушение выявила прокуратура Шенталинского района. Она потребовала отменить соответствующее решение местных чиновников, но они отказались делать это, сообщает контрольный орган.

Проверка показала, что глава района определил в качестве места размещения жидких бытовых отходов пруды-испарители в лесу на расстоянии 300 м от западной окраины села Шентала. Он должен был согласовать это решение с контролирующими органами, но не сделал этого.

Прокуратура установила, что «на расстоянии 1,42 км от прудов-испарителей протекает река Большая Тарханка», которая относится к Нижневолжскому бассейновому округу. В связи с этим вывоз отходов на участок вредит окружающей среде, загрязняет почву и создает угрозу их попадания в реку.

После того, как прокуратура опротестовала решение администрации об использовании прудов-испарителей для складирования ЖБО, глава района отказался исполнять требования надзорного ведомства. Контрольный орган обратился в суд, и иск был удовлетворен.