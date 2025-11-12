Трое пострадали в лобовом столкновении на улице Степана Разина в Воронеже

По предварительной информации ГАИ региона, 21-летний водитель автомобиля «Джили Эмгранд», двигаясь со стороны проспекта Революции, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. На «встречке» он совершил лобовое столкновение с автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 41-летней женщины.