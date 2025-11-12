Трое пострадали в лобовом столкновении на улице Степана Разина в Воронеже

11 ноября вечером в Центральном районе Воронежа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими. Авария случилась около 19:45 на улице Степана Разина.
По предварительной информации ГАИ региона, 21-летний водитель автомобиля «Джили Эмгранд», двигаясь со стороны проспекта Революции, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. На «встречке» он совершил лобовое столкновение с автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 41-летней женщины.
В результате ДТП водитель и его 23-летний пассажир, а также водитель «Шкоды» получили травмы различной степени тяжести. Все они были доставлены в больницу для получения медицинской помощи.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и точные причины произошедшего.