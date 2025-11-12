Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое пострадали в лобовом столкновении на улице Степана Разина в Воронеже

Водитель «Джили» выехал на встречную полосу и врезался в «Шкоду».

Источник: ГАИ Воронежской области

11 ноября вечером в Центральном районе Воронежа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими. Авария случилась около 19:45 на улице Степана Разина.

По предварительной информации ГАИ региона, 21-летний водитель автомобиля «Джили Эмгранд», двигаясь со стороны проспекта Революции, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. На «встречке» он совершил лобовое столкновение с автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 41-летней женщины.

В результате ДТП водитель и его 23-летний пассажир, а также водитель «Шкоды» получили травмы различной степени тяжести. Все они были доставлены в больницу для получения медицинской помощи.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и точные причины произошедшего.