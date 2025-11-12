В Забайкальском крае 34-летнего мужчину нашли с огнестрельным ранением

В Забайкальском крае посередине дня обнаружили 34-летнего мужчину с огнестрельным ранением. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.
— У местного жителя были признаки криминальной смерти. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сейчас правоохранители ищут человека, который совершил преступление. Также следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей убийства. Доклад о расследовании дела предоставят главе СК России.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что жителя Приангарья осудили на 6,5 года за призывы к терроризму. Также осужденному нельзя на протяжении четырех лет публиковать комментарии, быть администратором интернет-сайтов и чатов в мессенджерах.