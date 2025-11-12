Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкальском крае 34-летнего мужчину нашли с огнестрельным ранением

По факту убийства заведено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкальском крае посередине дня обнаружили 34-летнего мужчину с огнестрельным ранением. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

— У местного жителя были признаки криминальной смерти. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранители ищут человека, который совершил преступление. Также следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей убийства. Доклад о расследовании дела предоставят главе СК России.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что жителя Приангарья осудили на 6,5 года за призывы к терроризму. Также осужденному нельзя на протяжении четырех лет публиковать комментарии, быть администратором интернет-сайтов и чатов в мессенджерах.