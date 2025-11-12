Все из-за оскорбительной надписи на плацу: 10 кадетов предстанут перед судом за массовую драку

Все случилось осенью прошлого года. Согласно версии следствия, вечером 25 ноября на территории «Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой» учащиеся 11 класса обнаружили на плацу надпись, оскорбляющую их роту. Решив, что это сделали ученики 10 класса из другой роты, они, используя малозначительный повод, вооружились уставными ремнями с металлическими бляшками, перчатками с пластиковыми вставками, металлической перекладиной и болтами, и, заранее все спланировав, совершили нападение.