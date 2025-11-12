Все из-за оскорбительной надписи на плацу: 10 кадетов предстанут перед судом за массовую драку

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против десяти бывших учащихся Уфимского кадетского корпуса, обвиняемых в организации массовой драки. Как сообщают надзорное ведомство и Следственный комитет, в результате инцидента пострадали 40 кадетов, двое из которых получили тяжкие телесные повреждения.
Все случилось осенью прошлого года. Согласно версии следствия, вечером 25 ноября на территории «Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой» учащиеся 11 класса обнаружили на плацу надпись, оскорбляющую их роту. Решив, что это сделали ученики 10 класса из другой роты, они, используя малозначительный повод, вооружились уставными ремнями с металлическими бляшками, перчатками с пластиковыми вставками, металлической перекладиной и болтами, и, заранее все спланировав, совершили нападение.
В зависимости от роли и степени участия обвиняемые в возрасте 16−18 лет проходят по уголовным статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Часть обвиняемых признали свою вину.
Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Параллельно расследуется дело о халатности должностных лиц образовательного учреждения. Следователь внес представление в адрес администрации Орджоникидзевского района Уфы и Министерства просвещения республики с требованием устранить обстоятельства, поспособствовавшие совершению преступления.