Жительницу Ростовской области задержали после нападения с поножовщиной

На Дону 37-летнюю женщину заподозрили в нападении на знакомого.

Источник: Комсомольская правда

37-летнюю жительницу Цимлянского района Ростовской области задержали после нападения с поножовщиной. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Предварительно, инцидент произошел во время ссоры между знакомыми. Правоохранители считают, что женщина напала на мужчину и нанесла ему травму, после этого пострадавший попал в больницу.

На данный момент в отношении подозреваемой возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (п. «з», ч. 2 ст. 111 УК РФ).

