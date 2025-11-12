Жительницу Ростовской области задержали после нападения с поножовщиной

37-летнюю жительницу Цимлянского района Ростовской области задержали после нападения с поножовщиной. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Предварительно, инцидент произошел во время ссоры между знакомыми. Правоохранители считают, что женщина напала на мужчину и нанесла ему травму, после этого пострадавший попал в больницу.
На данный момент в отношении подозреваемой возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (п. «з», ч. 2 ст. 111 УК РФ).
