Уфимка отдала мошенникам 13 млн рублей

Как установило следствие, злоумышленник, позвонив на мобильный телефон уфимки, назвал личные данные жертвы и членов ее семьи. Под предлогом оформления невыплаченной награды для умершего супруга женщины, он выведал конфиденциальную информацию и коды из смс.
Затем с ней связались лжеспециалисты Госуслуг, правоохранительных органов и банка, которые убедили ее установить специальное приложение и снять все деньги со счетов для обеспечения безопасности, рассказав о взломе личного кабинета и отправке денежных переводов в недружественные страны от ее лица.
«Злоумышленники придумали легенду, что если в финансовом учреждении возникнут вопросы, то она должна ответить, что такая сумма необходима для покупки квартиры и автомобиля», — отметили в ведомстве.
Женщина обналичила 13 миллионов рублей и передала их курьеру, который назвал заранее оговоренное кодовое слово. Позже, осознав обман, она обратилась в полицию.
Ранее стало известно, что киберпреступники похитили у жителей Башкирии 4 млрд рублей в 2024 году.