Уфимка отдала мошенникам 13 млн рублей

Затем с ней связались лжеспециалисты Госуслуг, правоохранительных органов и банка, которые убедили ее установить специальное приложение и снять все деньги со счетов для обеспечения безопасности, рассказав о взломе личного кабинета и отправке денежных переводов в недружественные страны от ее лица.