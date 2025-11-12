Ричмонд
Уфимка отдала мошенникам 13 млн рублей

Преступники, действуя по отработанной схеме, «обрабатывали» женщину в течение нескольких дней и оказывали на нее психологическое давление, передает МВД по Башкирии.

Источник: Башинформ

Как установило следствие, злоумышленник, позвонив на мобильный телефон уфимки, назвал личные данные жертвы и членов ее семьи. Под предлогом оформления невыплаченной награды для умершего супруга женщины, он выведал конфиденциальную информацию и коды из смс.

Затем с ней связались лжеспециалисты Госуслуг, правоохранительных органов и банка, которые убедили ее установить специальное приложение и снять все деньги со счетов для обеспечения безопасности, рассказав о взломе личного кабинета и отправке денежных переводов в недружественные страны от ее лица.

«Злоумышленники придумали легенду, что если в финансовом учреждении возникнут вопросы, то она должна ответить, что такая сумма необходима для покупки квартиры и автомобиля», — отметили в ведомстве.

Женщина обналичила 13 миллионов рублей и передала их курьеру, который назвал заранее оговоренное кодовое слово. Позже, осознав обман, она обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что киберпреступники похитили у жителей Башкирии 4 млрд рублей в 2024 году.