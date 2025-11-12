Полиция задержала мужчину, похитившего и убившего собаку в Новой Москве

По данным пресс-службы, 7 ноября 67-летний мужчина, находясь вблизи гаражного бокса ГСК на улице Флотской в Новой Москве, украл принадлежащую местному жителю собаку породы бордер-колли по кличке Сигма. Он посадил ее к себе в машину и скрылся с места преступления. Мужчина вывез собаку в безлюдное место, взял из автомобиля нож и молоток и убил животное.