Полиция задержала мужчину, похитившего и убившего собаку в Новой Москве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который похитил и убил собаку породы бордер-колли в Новой Москве, он арестован. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские в городе Домодедово Московской области задержали 67-летнего подозреваемого», — сказал он. По его словам, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). «Подозреваемый заключен под стражу», — добавил начальник пресс-службы.

По данным пресс-службы, 7 ноября 67-летний мужчина, находясь вблизи гаражного бокса ГСК на улице Флотской в Новой Москве, украл принадлежащую местному жителю собаку породы бордер-колли по кличке Сигма. Он посадил ее к себе в машину и скрылся с места преступления. Мужчина вывез собаку в безлюдное место, взял из автомобиля нож и молоток и убил животное.