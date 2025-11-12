В Новоуральске осудили чиновника из Минсельхоза за взятки и служебный подлог

12 ноября в Новоуральске вынесли приговор бывшему главному специалисту территориального отдела регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка. Его признали виновным в получении взятки и служебном подлоге.
Суд установил, что осужденный с 2014 по 2023 год получал деньги от поднадзорных организаций и пользовался топливной картой в личных целях. Сумма взяток превысила 3,4 миллиона рублей.
— Денежные средства ему передавались за попустительство по службе, а также совершение незаконных действий по выдаче свидетельств о прохождении техосмотра самоходной техники без его фактического проведения, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Мужчину задержали прямо у него в кабинете во время передачи взятки. Ранее чиновника уволили в связи с потерей доверия.
Сотрудника Минсельхоза признали виновным в совершении преступления по частям 2, 3, 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества за попустительство по службе и части 2 статьи 292 УК РФ “Служебный подлог”. Его приговорили к 14 годам строгого режима и штрафу в 16,6 миллиона рублей.
Также мужчину лишили права занимать должности, связанные с государственной службой на 10 лет. Кроме этого, суд взыскал 3,4 миллиона рублей полученных им взяток. Чиновника взяли под стражу в зале суда.
В отношении взяткодателей уголовные дела прекращены, так как они раскаялись и помогали расследованию.