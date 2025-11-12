В Новоуральске осудили чиновника из Минсельхоза за взятки и служебный подлог

Сотрудника Минсельхоза признали виновным в совершении преступления по частям 2, 3, 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества за попустительство по службе и части 2 статьи 292 УК РФ “Служебный подлог”. Его приговорили к 14 годам строгого режима и штрафу в 16,6 миллиона рублей.