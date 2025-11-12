Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя

Смертельное ДТП произошло на трассе «Раздольное — Евпатория», где и был обнаружен мужчина без сознания. В ходе проверки установлено, что неизвестный водитель сбил 42-летнего пешехода, который от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи.
«Сотрудники Госавтоинспекции Сакского района совместно с коллегами из Раздольненского района организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате слаженной работы полицейские установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП — 43-летнего жителя Раздольненского района», — проинформировали в полиции.
Все собранные правоохранителями материалы по факту происшествия переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ведомстве.