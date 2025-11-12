Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя

Смертельное ДТП произошло на трассе «Раздольное — Евпатория», где и был обнаружен мужчина без сознания. В ходе проверки установлено, что неизвестный водитель сбил 42-летнего пешехода, который от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи.