Сбил и уехал: в Крыму нашли покинувшего место смертельного ДТП водителя

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Сакском районе полуострова — неизвестный водитель насмерть сбил 42-летнего местного жителя и скрылся с места, но был оперативно разыскан сотрудниками ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Смертельное ДТП произошло на трассе «Раздольное — Евпатория», где и был обнаружен мужчина без сознания. В ходе проверки установлено, что неизвестный водитель сбил 42-летнего пешехода, который от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи.

«Сотрудники Госавтоинспекции Сакского района совместно с коллегами из Раздольненского района организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате слаженной работы полицейские установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП — 43-летнего жителя Раздольненского района», — проинформировали в полиции.

Все собранные правоохранителями материалы по факту происшествия переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ведомстве.