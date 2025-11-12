Екатеринбуржец, обвиняемый в насилии над младшей сестрой, обжаловал арест

В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела в отношении 22-летнего комплектовщика склада известного маркетплейса Антона В. (имя изменено в интересах пострадавшей — прим.ред), обвиняемого в насилии над младшей сестрой. О страшных событиях, происходивших в семье стало известно после того, как 14-летнюю девочку госпитализировали в одно из медицинских учреждений мегаполиса.