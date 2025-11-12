Екатеринбуржец, обвиняемый в насилии над младшей сестрой, обжаловал арест

В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела в отношении 22-летнего комплектовщика склада известного маркетплейса Антона В. (имя изменено в интересах пострадавшей — прим.ред), обвиняемого в насилии над младшей сестрой. О страшных событиях, происходивших в семье стало известно после того, как 14-летнюю девочку госпитализировали в одно из медицинских учреждений мегаполиса.
По данным «КП-Екатеринбург», 31 октября 2025 года ученица 8 класса сообщила врачам о том, что с 2017 по 2023 года подвергалась сексуальному насилию со стороны старшего брата.
Врачи сообщили обо всем в полицию, после чего материалы передали в Следственный комитет. Вечером того же дня сотрудники уголовного розыска и отдела по делам несовершеннолетних нагрянули в квартиру семьи, где застали Антона.
Молодой человек сразу же дал признательные показания и отметил, что «хотел изучать анатомию женского тела». Антону предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера». Санкции статьи предусматривают безальтернативное наказание на срок от 12 до 20 лет.
По ходатайству следователя СКР суд избрал для Антона самую суровую меру пресечения — заключение под стражу. По словам матери девочки, она не знала о происходящем с дочерью.
— Я пока еще «перевариваю» все это. Не подозревала, что это происходило в семье. Дочь сейчас в больнице находится. Сын теперь в СИЗО-1, — рассказала «КП-Екатеринбург» мать пострадавшей.
В пресс-службе Железнодорожного районного суда сообщили, что обвиняемый обжаловал свой арест 5 ноября. Апелляционную жалобу рассмотрит Свердловский областной суд.