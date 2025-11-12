Астанчанин хотел заменить фильтр и лишился 4 млн тенге

Как сообщили на медиапортале МВД, полицейские задержали мужчину 39 лет, который попал под подозрение в совершении мошенничества. По данным следствия, подозреваемый сказал потерпевшему, что ему необходимо заменить фильтр. Под этим предлогом он ввел гражданина в заблуждение и завладел денежными средствами в размере 4 млн тенге.
«По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся всесторонние следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Полицейские проверяют, имеются ли другие потерпевшие от действий данного лица», — рассказали в ведомстве.