Астанчанин хотел заменить фильтр и лишился 4 млн тенге

В Астане мужчина отдал своему знакомому 4 млн тенге за выполнение услуги, а потом понял, что его обманули, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщили на медиапортале МВД, полицейские задержали мужчину 39 лет, который попал под подозрение в совершении мошенничества. По данным следствия, подозреваемый сказал потерпевшему, что ему необходимо заменить фильтр. Под этим предлогом он ввел гражданина в заблуждение и завладел денежными средствами в размере 4 млн тенге.

«По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся всесторонние следственные действия для установления всех обстоятельств дела. Полицейские проверяют, имеются ли другие потерпевшие от действий данного лица», — рассказали в ведомстве.