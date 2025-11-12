МВД заявило о задержании иностранца в Беларуси, ему грозит до 15 лет

Сотрудникам наркоконтроля Гомельской области вместе с коллегами из управления по противодействию киберпреступности удалось выйти на 27-летнего гражданина соседней страны. Удалось установить, что фигурант примерно месяц работал курьером в интернет-наркшопе. По указанию куратора, он забирал оптовые партии «товара», делил их на мелкие дозы, а затем раскладывал по тайникам в Минском районе.