МВД заявило о задержании иностранца в Беларуси, ему грозит до 15 лет

В Беларуси милиция задержала иностранца, которому грозит до 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

МВД заявило о задержании иностранца в Беларуси, ему грозит до 15 лет. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«Гастроли» иностранца прервали оперативники", — сказано в сообщении.

Сотрудникам наркоконтроля Гомельской области вместе с коллегами из управления по противодействию киберпреступности удалось выйти на 27-летнего гражданина соседней страны. Удалось установить, что фигурант примерно месяц работал курьером в интернет-наркшопе. По указанию куратора, он забирал оптовые партии «товара», делил их на мелкие дозы, а затем раскладывал по тайникам в Минском районе.

В МВД сообщили, что в съемной квартире, а также в закладках нашли и изъяли около килограмма психотропа и наркотиков. Следователи в отношении иностранца завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Тем временем в Минске 69-летняя пенсионерка отдала 25 тысяч мошенникам, но сфотографировала их курьера — 85-летнюю пенсионерку.

Кроме того, мы писали про список Липских и расправа на Рокоссовского: сын, мать и отец из Беларуси готовили убийства 52 человек из мести, не согласившись с уголовной статьей.