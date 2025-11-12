Жителя Иркутской области оштрафовали за экологическое правонарушение. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в сентябре 2025 года мужчина управлял маломерным судном на озере Байкал.
— При этом у него не было заключенного договора на утилизацию подсланевых вод, содержащих нефтепродукты, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Судоводителя привлекли к административной ответственности за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение. Теперь мужчина должен выплатить штраф.
