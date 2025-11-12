Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Иркутской области оштрафовали за экологическое правонарушение

У него не было договора на утилизацию подсланевых вод, содержащих нефтепродукты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя Иркутской области оштрафовали за экологическое правонарушение. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в сентябре 2025 года мужчина управлял маломерным судном на озере Байкал.

— При этом у него не было заключенного договора на утилизацию подсланевых вод, содержащих нефтепродукты, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Судоводителя привлекли к административной ответственности за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение. Теперь мужчина должен выплатить штраф.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице Приангарья у пьяного водителя конфисковали Toyota Land Cruiser. Также суд назначил нарушителю 240 часов обязательных работ, и лишил его водительских прав на 2 года.