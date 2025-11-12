Поддельные дипломы врачей по 15 тысяч евро за штуку для сотрудников салонов красоты: В Кишинёве задержали чиновника по подозрению в коррупции

В Кишинёве задержанв начальница многофункционального центра Агентства публичных услуг по подозрению в получении 15 000 евро взятки от администраторов салонов дерматологии и эстетической хирургии из Молдовы и Румынии за поддельные дипломы иностранных ВУЗов.
Подозреваемая обещала способствовать признанию дипломов и обладала «влиянием» на чиновников в сфере образования и здравоохранения. НАЦ выявил угрозу для здоровья граждан из-за неквалифицированных специалистов.
Подозреваемая задержана на 72 часа, расследование продолжается.
