Поддельные дипломы врачей по 15 тысяч евро за штуку для сотрудников салонов красоты: В Кишинёве задержали чиновника по подозрению в коррупции

Подозреваемая задержана на 72 часа, расследование продолжается.

Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве задержанв начальница многофункционального центра Агентства публичных услуг по подозрению в получении 15 000 евро взятки от администраторов салонов дерматологии и эстетической хирургии из Молдовы и Румынии за поддельные дипломы иностранных ВУЗов.

Подозреваемая обещала способствовать признанию дипломов и обладала «влиянием» на чиновников в сфере образования и здравоохранения. НАЦ выявил угрозу для здоровья граждан из-за неквалифицированных специалистов.

Подозреваемая задержана на 72 часа, расследование продолжается.

