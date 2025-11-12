Последнее слово Пака: о чем заявил в суде Волгограда водитель BMW

— Уважаемые присяжные заседатели. Настал этот момент, когда ваш вердикт будет решать мою судьбу дальнейшую. Я как повторял, так и буду повторять — раз прокурора не устраивает, так сказать, умысел, я вам скажу: к убийству я не был совершенно готов. Я очень-то к этому даже слову отношусь отрицательно. Поэтому то неосторожное приближение к автомобилю повышенной опасности, споткнувшись, падая — там уже сработала еще теория физики, школьной программы — свободное падение тела, где темп набирает скорость в десятки раз. То есть если она двигалась, а она двигалась в какое-то мгновение со скоростью автомобиля, если даже пусть 10 километров в час, значит, ее скорость падения увеличилась до ста. Падение с высоты своего роста или даже с метровой высоты на этой скорости, а там даже по дорожным условиям (вы уже знаете, что там было на этой дороге, сколько ям и какие они были). Значит, на такой скорости встретиться с поверхностью земли, там можно разбиться в раз.