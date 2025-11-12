В Ростовской области потушили полыхающий частный дом, выгорело 120 кв. метров

В Ростовской области произошел пожар в частном доме на трех хозяев. Люди не пострадали, но теперь им придется восстанавливать жилье, рассказали в региональном управлении МЧС.
Экстренная помощь пожарных потребовалась 10 ноября в поселке Глубоком Каменского района. Дом горел в переулке Калинина.
Предварительно, пламя возникло в потолке одной из трех квартир, после чего загорелись на чердак и кровля. Всего огнем было охвачено 120 кв. метров. На месте происшествия от МЧС работали семь человек, использовалось три единицы техники.
