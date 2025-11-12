Ричмонд
Полиция начала проверку по конфликту таксиста и пассажирки с мачете

САМАРА, 12 ноя — РИА Новости. Полиция в Самарской области проверяет информацию в соцсетях о конфликте между таксистом и пассажиркой, сообщили в ГУМВД России по региону.

Источник: © РИА Новости

Ранее в соцсетях появились видеоролики, на которых женщина сначала сообщает таксисту, что ей не нравится играющая в машине музыка, а затем достает из сумки мачете и требует включить шансон. После этого водитель переключил музыку. В конце видео пассажирка уточнила, что они едут на кладбище. В соцсетях указано, что инцидент произошел в Самарской области.

«Отделом полиции “Смышляевка” ОМВД России по Волжскому району проводится проверка по публикации о конфликте между водителем и женщиной-пассажиром в автомобиле одной из самарских таксомоторных организаций», — сообщили в региональном ГУМВД России, комментируя инцидент.