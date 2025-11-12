Воробьев посетил поднявшего заминированную купюру мальчика. Видео

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в Детском центре имени Рошаля мальчика, у которого 11 ноября на улице в Красногорске в руках взорвалась заминированная денежная купюра. Видео из больницы глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.