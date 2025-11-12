Воробьев посетил поднявшего заминированную купюру мальчика. Видео

По словам Воробьева, медикам пришлось ампутировать ребенку часть пальцев, но «он держится молодцом».
«Состояние у Глеба тяжелое — операция шла шесть часов», — написал губернатор. Он поблагодарил медиков за оперативность и профессионализм и обещал семье мальчика «всю необходимую помощь».
На видео мальчик рассказал, как выглядела поднятая с земли купюра со взрывным устройством.
«Это коробка была?» — спросил Воробьев.
«Не коробка, а втулка» — пояснил Глеб. По словам мальчика, он заметил ее по дороге на тренировку.
СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.
По версии следствия, вечером 10-летний мальчик шел вдоль жилого дома и поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой денежной купюрой. После этого произошла детонация и ребенок получил телесные повреждения.
Мощность устройства составила около 10 г в тротиловом эквиваленте, уточнили в СК.