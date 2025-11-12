Уфимка лишилась 13 млн рублей из-за мошенников

Жительница Уфы лишилась 13 миллионов рублей из-за мошенников в сети. По информации МВД по Башкирии, преступники в течение нескольких дней оказывали на женщину психологическое давление, действуя по отработанной схеме.
Сначала мошенник, позвонивший на мобильный телефон уфимки, назвал личные данные самой женщины и членов ее семьи. Под предлогом оформления невыплаченного вознаграждения для покойного супруга он получил от нее конфиденциальную информацию и коды из SMS-сообщений.
Затем с женщиной связались мнимые сотрудники «Госуслуг», правоохранительных органов и банка, которые убедили ее в том, что ее личный кабинет взломали и от ее имени осуществляются денежные переводы в недружественные страны. Под этим предлогом они уговорили женщину установить специальное приложение и снять все средства со счетов «для обеспечения безопасности».
Как пояснили в ведомстве, мошенники разработали легенду, согласно которой при возникновении вопросов в финансовом учреждении женщина должна была объяснять, что крупная сумма необходима ей для приобретения квартиры и автомобиля.
В результате женщина сняла со своих счетов 13 миллионов рублей и передала их курьеру, который назвал заранее условленное кодовое слово. Позднее, поняв, что стала жертвой обмана, пострадавшая обратилась в полицию.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.