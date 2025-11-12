Уфимка лишилась 13 млн рублей из-за мошенников

Затем с женщиной связались мнимые сотрудники «Госуслуг», правоохранительных органов и банка, которые убедили ее в том, что ее личный кабинет взломали и от ее имени осуществляются денежные переводы в недружественные страны. Под этим предлогом они уговорили женщину установить специальное приложение и снять все средства со счетов «для обеспечения безопасности».