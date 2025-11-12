Ричмонд
На Урале организована проверка из-за отравления учеников кадетской школы

Прокуратура организовала проверку из-за отравлений в «Свердловском кадетском корпусе имени капитана 1 ранга М. В. Банных» в городе Сысерти.

Источник: Российская газета

«По предварительным данным за медицинской помощью с жалобами на ухудшение здоровья, в том числе рвоту и недомогание, обратилось несколько учащихся, — сообщили в прокуратуре региона. — Точное количество заболевших будет установлено в ходе надзорных мероприятий».

Сотрудники Сысертской межрайонной прокуратуры уже изучают документацию, касающуюся организации школьного питания, и в том числе закупки продуктов. Специалисты Роспотребнадзора проверяют столовую образовательного учреждения.

По результатам проверки будет дана правовая оценку соблюдению требований закона об охране жизни и здоровья учащихся в образовательных учреждениях. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.