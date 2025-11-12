В Москве учительница госпитализирована после нападения ученика

В одной из московских школ ученик десятого класса напал на учителя. Педагога после избиения госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.
Инцидент начался с кражи на перемене. Подросток дождался, пока учитель выйдет из кабинета, забрал со стола стопку тетрадей и спрятал их в портфель.
После возвращения в класс педагог обнаружила пропажу и потребовала вернуть похищенные школьные принадлежности. В ответ на это ученик начал бить женщину по голове. Как отметили в департаменте, сразу же были проинформированы правоохранительные органы, которые разбираются в произошедшем. В школе также проводится внутреннее расследование.