В Москве учительница госпитализирована после нападения ученика

Старшеклассник в московской школе избил преподавателя, которая потребовала вернуть украденные тетради. Педагога госпитализировали. Правоохранители и руководство школы начали проверку инцидента.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В одной из московских школ ученик десятого класса напал на учителя. Педагога после избиения госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.

Инцидент начался с кражи на перемене. Подросток дождался, пока учитель выйдет из кабинета, забрал со стола стопку тетрадей и спрятал их в портфель.

После возвращения в класс педагог обнаружила пропажу и потребовала вернуть похищенные школьные принадлежности. В ответ на это ученик начал бить женщину по голове. Как отметили в департаменте, сразу же были проинформированы правоохранительные органы, которые разбираются в произошедшем. В школе также проводится внутреннее расследование.