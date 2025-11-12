Ричмонд
В Перми осудили мошенников, которые инсценировали ДТП для получения выплат

Общая сумма ущерба составила более 2,4 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

Мошенников, которые инсценировали ДТП для получения страховых выплат, осудили в Перми, сообщает СУ СКР России по Пермскому краю.

По данным следствия, в 2018 году работники таксопарка, включая руководителя, объединились, чтобы проводить мошенническую схему. Группа «устраивала ДТП» по вине такси и незаконно получала страховые возмещения.

За четыре года участники несколько раз на территории Перми и Пермского края инициировали страховые случаи.

Осуждённые добровольно возместили часть убытков. Суд назначил двоим участникам группы наказание в виде условного срока, остальные шестеро приговорены к обязательным работам.