В Перми осудили мошенников, которые инсценировали ДТП для получения выплат

Мошенников, которые инсценировали ДТП для получения страховых выплат, осудили в Перми, сообщает СУ СКР России по Пермскому краю.
По данным следствия, в 2018 году работники таксопарка, включая руководителя, объединились, чтобы проводить мошенническую схему. Группа «устраивала ДТП» по вине такси и незаконно получала страховые возмещения.
За четыре года участники несколько раз на территории Перми и Пермского края инициировали страховые случаи.
Осуждённые добровольно возместили часть убытков. Суд назначил двоим участникам группы наказание в виде условного срока, остальные шестеро приговорены к обязательным работам.