В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве в квартире

В Красноярском крае женщина пострадала при взрыве с пожаром в квартире.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 12 ноя — РИА Новости. Жительница Ачинска Красноярского края пострадала из-за взрыва в квартире, после которого возник пожар, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

«На третьем этаже в многоквартирном жилом доме произошло горение на площади 5 квадратных метров, пострадал один человек — это взрослая женщина. Был хлопок, несущие стены не повреждены, дом цел», — сказал представитель главка.

Также он уточнил, что прибывшие на место сотрудники подразделения МЧС оперативно ликвидировали очаг возгорания. Для тушения были привлечены десять сотрудников чрезвычайного ведомства и четыре единицы техники. Причина ЧП устанавливается.