Экс-директор и завуч гимназии Уфы подозреваются в коррупционных преступлениях

Прокуратура Калининского района Уфы проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в одной из местных гимназий. Проверка показала, что в феврале 2023 года заместитель директора по учебно-воспитательной работе при содействии руководителя учреждения устроила на должность учителя английского языка свою беременную дочь.
Фактически новая сотрудница не выполняла трудовые обязанности и через несколько месяцев оформила декретный отпуск. При этом в отделение Социального фонда России по Башкирии были представлены заведомо ложные документы о выполнении педагогической работы. На основании этих сведений женщина незаконно получила единовременное пособие по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком на общую сумму около 585 тысяч рублей.
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. После их изучения в отношении бывшего директора и экс-завуча гимназии возбудили уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Прокуратура продолжает контролировать ход расследования.
