Экс-директор и завуч гимназии Уфы подозреваются в коррупционных преступлениях

Фактически новая сотрудница не выполняла трудовые обязанности и через несколько месяцев оформила декретный отпуск. При этом в отделение Социального фонда России по Башкирии были представлены заведомо ложные документы о выполнении педагогической работы. На основании этих сведений женщина незаконно получила единовременное пособие по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком на общую сумму около 585 тысяч рублей.